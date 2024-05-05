Проблема с шинами: Льюис Хэмилтон признал неудачи команды

Льюис Хэмилтон завершил квалификацию на восьмой позиции на старте Гран При в Майами. После её завершения он заявил о своем удовлетворении от выступления в финальной сессии. Семикратный чемпион мира отметил, что его команда пока сталкивается с трудностями в понимании работы шин Pirelli.

Его партнер по команде Mercedes, Джордж Расселл, продемонстрировал седьмое время в субботней квалификации.

Льюис Хэмилтон (8-й): «Во время всей квалификации температура асфальта оставалась практически постоянной, и сцепление с трассой было на хорошем уровне. Наши шины очень чувствительны, и иногда у нас возникают трудности в достижении оптимальной работы и раскрытии всего потенциала. Во второй части квалификации мы видели некоторый прогресс, но на финальном рывке оказались не в лучшей форме.

В общем и целом, суббота была гораздо успешнее пятницы. Мы сделали шаг вперед в спринте, что отразилось и в квалификации. Проход в финальную часть можно считать позитивным результатом. Хотя сам финал не задался идеально, я доволен, что смог выйти в топ-10.

Сложно уступать восьмую десятую лидерам. Мы соперничаем с Haas, и мне не совсем ясно, связано ли это с истинной скоростью нашей машины или все-таки с шинами. У нас возникают проблемы с покрышками – в течение всего года мы не можем понять, в чем источник этих затруднений».

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