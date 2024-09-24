Льюис Хэмилтон решил изучать итальянский язык

В ближайшем сезоне Льюис Хэмилтон перейдет в команду Ferrari, сменив на пилотском месте Карлоса Сайнса. По информации итальянского издания Autosprint, семикратный чемпион мира уже приступил к подготовке к этому значимому шагу.

Известно, что Льюис начал изучать итальянский язык. Гонщик надеется, что даже базовое знание языка, на котором общается большинство сотрудников итальянской гоночной команды, поможет ему быстрее влиться в коллектив и наладить отношения с будущим гоночным инженером Риккардо Адами.

По сути, Хэмилтон следует примеру Михаэля Шумахера. Немецкий пилот также изучал итальянский, когда присоединился к Ferrari после выступлений за Benetton.