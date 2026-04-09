Льюис Хэмилтон приступил к тестированию шин Pirelli во Фьорано

В четверг на автодроме Фьорано стартовали тестовые заезды прототипов шин Pirelli, предназначенных для болидов Формулы-1 сезона 2027 года. Первыми провела испытания команда Ferrari, за руль машины сел Льюис Хэмилтон.

Семикратный чемпион мира ожидаемо полностью посвятил четверг работе на треке. Уже в пятницу к тестам присоединится его напарник Шарль Леклер, которого сменит Хэмилтона за рулём болида Ferrari. Как ранее отмечалось, компания Pirelli обратилась к Скудерии с просьбой предоставить для испытаний не только резервных пилотов, но и основных гонщиков команды.

Напомним, что для Ferrari эти заезды стали уже второй тестовой сессией в нынешнем месяце: 1 и 2 апреля на трассе в Муджелло состоялись тесты по программе TPC (Testing of a Previous Car), где принимали участие Антонио Джовинацци, Артур Леклер и Антонио Фуоко.