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Проблема машины Льюиса Хэмилтона: она была собрана неправильно

Льюис Хэмилтон стартовал с пит-лейн в Баку после замены силовой установки. Гонщик команды Mercedes сообщил, что помимо двигателя, команде пришлось менять настройки подвески из-за ошибки в сборке машины, обнаруженной после квалификации в субботу.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.09.2024, 18:22·2 мин
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Фото: F1news.ru

Льюис Хэмилтон стартовал с пит-лейн в Баку после замены силовой установки. Гонщик команды Mercedes сообщил, что помимо двигателя, команде пришлось менять настройки подвески из-за ошибки в сборке машины, обнаруженной после квалификации в субботу.

«У нас была отличная машина в пятницу, и перед субботой мы внесли в неё некоторые корректировки. Однако выяснилось, что один из компонентов неправильно собран, и из-за этого всю субботу мы двигались по неверному пути», - рассказал Льюис Хэмилтон.

Команда выявила ошибку лишь в конце дня, и перед гонкой пришлось менять настройки. Дополнительно, гонщик уже терял один двигатель в предыдущих этапах сезона, что повлекло необходимость замены. Трасса в Баку оказалась оптимальным местом для проведения данной процедуры. Хэмилтон ожидал сложного дня на гонке.

«В гонке баланс машины был худшим за всю мою карьеру. Баланс смещён в сторону передних колёс, а задние почти не держали дороги. Приходилось рывками поворачивать, скользить на передних колёсах на каждом повороте. Это был наиболее необычный опыт в пилотировании», - поделился гонщик.

Хэмилтон признал, что было трудно обгонять другие машины в гонке. Стратегически приблизиться к сопернику в середине пелотона было крайне сложно. Гонщик не смог понять, почему их темп оказался неудовлетворительным. «Иногда так случается», - добавил Льюис Хэмилтон.

Источник

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