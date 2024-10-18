Лукас Паласио присоединился к академии Williams

Команда Williams Racing официально объявила, что десятилетний Лукас Паласио стал новым и, к слову, самым молодым в их молодежной академии.

Юный американский талант на данный момент активно выступает в мире картинга. Первый раз пилотировать болид начал в возрасте трех лет, а через три года одержал свою первую победу. С течением времени Лукас уверенно демонстрировал свои навыки, опережая старших соперников в престижных категориях. В прошлом году он доминировал в трех национальных чемпионатах Mini Swift (USPKS, SKUSA Pro Tour и Stars Championship).

В сезоне текущего года Паласио перешел на международный уровень соревнований по картингу, где продемонстрировал внушительные результаты. Он занял второе общее место в серии WSK Super Master, после чего одержал победу в чемпионате Италии ACI в классе 60 Mini.

Лукас выразил радость и удовольствие от того, что теперь является частью именитой команды Williams Racing. "Стать частью семьи Williams Racing – это воплощение мечты. Я всегда любил гонки и счастлив быть членом этой великой команды. В нетерпении жду начала работы с Джеймсом Ваулзом, Свеном Смитсом и всеми в Гроуве!" - отметил Паласио.