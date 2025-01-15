Три бюджетных внедорожника для повседневных задач и активного времяпрепровождения в России

Одними из самых востребованных автомобилей на российском рынке являются внедорожники. Здесь представлены как премиальные модели с богатым функционалом, так и доступные варианты для тех, у кого ограниченный бюджет. Топ-3 лучших доступных внедорожников определил эксперт издания "За рулем" по имени Александр Коротков.

Самым лучшим среди бюджетных вариантов внедорожников на отечественном рынке, по мнению эксперта, остается LADA Niva. Этот автомобиль сейчас доступен на различных площадках по продаже авто по цене от 1 миллиона рублей. В эту сумму включен отечественный автомобиль с двигателем объемом 1,7 литра и мощностью 80 лошадиных сил, а также механической коробкой передач.

Согласно отзыву эксперта, "Нива" блестит своей простотой в обслуживании и доступностью запчастей, делая ее отличным выбором для охотников, рыбаков и всех, кто нуждается в автомобиле с повышенной проходимостью, способным справиться с грязью, снегом и сложными дорогами.

Фото: Автоновости Дня

Еще одним вариантом внедорожника, который сочетает в себе надежность и доступную цену, является УАЗ "Патриот". В настоящее время эту модель от Ульяновского автомобильного завода можно приобрести без пробега за приблизительно 1,7 миллиона рублей.

У "Патриота" под капотом находится 2,7-литровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил, полный привод, а также высокие углы въезда и съезда, что делает его отличным выбором для тех, кому нужен надежный внедорожник для работы или активного отдыха с просторным и универсальным салоном.

Фото: Автоновости Дня

Еще одним доступным, но надежным внедорожником на российском рынке является Oting Paladin. Этот автомобиль может похвастаться японским качеством, рамной конструкцией и полноценным полным приводом. Он оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем, развивающим мощность в 218 лошадиных сил, в паре с автоматической коробкой передач.

Новую модель Oting Paladin сегодня можно приобрести по цене от 3,2 миллиона рублей. По мнению эксперта Короткова, Oting Paladin станет отличным выбором для тех, кто ищет универсальный автомобиль, способный справиться как с городскими условиями, так и с сложным бездорожьем.