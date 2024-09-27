Порше Кайен с двигателем от LS стал новым королем дрифт-каров

Этот Porsche Cayenne был модифицирован для дрифта. Он оснащен двигателем LS2 V-8, трансмиссией BMW и девятидюймовым понижением. Интерьер все еще цел и рассчитан на четырех человек. Мы в восторге.

Мы видели много диких внедорожников за годы, но этот просто безумный. Этот Porsche Cayenne 2004 года был специально построен для занятий дрифтом, но при этом вмещает четырех пассажиров. Даже установлена звуковая система, достаточно громкая, чтобы заглушить рев V-8 и визг шин.

Мы представляем вам этот автомобиль Ларри Ченом, который увидел его недавно во время мероприятия Gridlife в Лайм-Рок-Парк. Построенный TSH Auto в Торонто, Porsche V-8 давно ушел в прошлое, его заменил добрый старый 6,0-литровый LS2 Chevy small block с компрессором. Он все еще имеет заводскую нижнюю часть, и с умеренным давлением в семь фунтов, двигатель выдает 530 лошадиных сил на задние колеса (полноприводная система давно была убрана). Крутящий момент передается через трансмиссию BMW от E92 335i. Задний дифференциал Cayenne все еще держится на плаву, слава богу.

Фото: Motor1.com

Cayenne опущен на девять дюймов — заводская подрама Porsche едва оторвалась от земли. Специальные передние шарниры с индивидуальным углом обеспечивают достаточный угол поворота для правильного дрифта. Специальный ручной тормоз был изготовлен для соединения с суппортами Wilwood на задней оси. Передние тормоза все еще стоковые от Cayenne, и все тормоза расположены за 22-дюймовыми колесами. Да, 22 дюйма на дрифт-каре.

Возможно, лучшая часть этой модификации — внутри. Полностью оборудованный интерьер все еще на месте, окруженный красивой рулевой клеткой, которая не врезается в пластиковую отделку. Спереди установлены сиденья Bentley, а задние пассажиры имеют обычные гоночные кресла. У каждого кресла пятьточечные ремни безопасности. И когда Cayenne не уничтожает шины, в салоне звучит индивидуальная стереосистема с большим количеством динамиков, как на выходные симпозиумы для менеджеров по продажам.

Мы могли бы продолжать, но вместо этого давайте просто посмотрим видео снова. И снова. И еще раз....