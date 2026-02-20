Лоусон: «Планы удалось выполнить, а это уже достижение»

Лиам Лоусон, представляющий команду Racing Bulls, подвёл итоги завершившихся предсезонных тестов. По его словам, коллектив успешно справился с основными задачами, а новая машина VCARB 03 показала себя надёжной на трассе.

Лоусон, оценивая итоги тестовых заездов, подчеркнул, что делать окончательные выводы пока рано. Однако он обратил внимание, что управление новой техникой требует иного подхода. Несмотря на сложности, гонщик отметил, что команда способна адаптироваться к новым условиям.

Особое значение, по словам Лоусона, в этом сезоне будет иметь надёжность автомобилей. Он указал, что важно прежде всего стабильно завершать гонки. В ходе прошедших тестов команда специально выстраивала работу так, чтобы обеспечить необходимый уровень надёжности, что стало одним из значимых достижений Racing Bulls.

По мнению Лиама Лоусона, команда пока движется в правильном направлении. Однако оценивать расстановку сил по скорости затруднительно, ведь неизвестно, какими задачами руководствуются соперники. Ожидается, что ясность появится уже в ближайшее время, когда гонщики выйдут на старт в Мельбурне.