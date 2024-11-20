Зак Браун: Нельзя оценивать кандидатов по их младшим категориям.

В следующем году в Самой престижной автогоночной серии Формула 1 будут представлены шесть молодых и перспективных пилотов. Среди них Андреа Кими Антонелли, Джек Дуэн, Оливер Берман, Лиам Лоусон, Франко Колапинто и Габриэль Бортолето. Все они уже доказали свой талант на молодёжных гоночных трассах, однако Лоусон утверждает, что истинное мастерство проявляется именно в Формуле 1.

«В Формуле 1 совершенно другие автомобили, - отмечает Лиам Лоусон. - Вы можете быть быстрыми в Формуле 2 и других сериях, но это совсем не означает, что вы будете быстрыми и в Формуле 1. И наоборот – сложности в молодёжных сериях не всегда переносятся в королевский класс или, наоборот, ваш стиль езды может потребовать некоторой корректировки».

«Никто не может точно предсказать, кем станет гонщик в Формуле 1, пока он не испытает на себе мощь этих машин. Можно судить о пилоте по его выступлениям в молодой карьере, пытаться оценить его талант, но только на практике Формулы 1 можно увидеть истинные возможности, его скорость и способность справиться с давлением гонки», - добавил Лоусон.

«Поэтому так важно иметь возможность участвовать в тренировках в течение сезона. Похоже, тенденция меняется, и теперь регламент Формулы 1 предусматривает больше шансов для молодых пилотов, побывать за рулём болидов команд. Только получив такой шанс, можно продемонстрировать свои способности и показать, на что вы способны в королевском автоспорте», - заключил Лоусон.