Лоусон: Мой главный приоритет в Формуле 1 - стать чемпионом.

В Red Bull Racing неоднократно отмечали, что неудовлетворительные выступления Серхио Переса стали причиной неудачи в борьбе за Кубок конструкторов в сезоне 2024 года. В новом сезоне место мексиканского гонщика займет Лиам Лоусон, который выразил решимость внести свой вклад и помочь команде вернуть лидирующие позиции.

Лиам Лоусон поделился своими мыслями: "Моя основная цель – способствовать победам команды. Моя задача как гонщика Red Bull Racing заключается в том, чтобы бороться за Кубок конструкторов, поскольку это приоритетная цель коллектива. Мои усилия будут направлены на достижение этой цели. Я стремлюсь к наилучшим результатам, ибо именно они помогут достичь поставленной цели".

"Моя окончательная цель в Формуле 1 – завоевать чемпионский титул. Ожидаю ли я этого в свой первый год? Нет, однако я нацелен на достижение этого результата и готов максимально усердно трудиться, чтобы поддержать команду".

"На данный момент сложно предвидеть будущее, но важно для команды, чтобы я продемонстрировал результаты, близкие к выступлениям Макса Ферстаппена", – подытожил Лоусон.