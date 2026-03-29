Лоусон: "Мне повезло с появлением автомобиля безопасности"

На этапе в Сузуке Лиам Лоусон принес команде Racing Bulls очки, завершив гонку на девятой позиции. Его партнер по команде, Арвид Линдблад, пересек финишную черту лишь четырнадцатым.

Лиам Лоусон после финиша отметил, что остался доволен результатом. Гонщик подчеркнул, что стартовал с невыгодной позиции и испытывал сомнения после технических проблем, возникших в предыдущий день, однако коллектив Racing Bulls сумел внести необходимые изменения в настройки автомобиля, что позволило заработать очки.

По словам Лоусона, первая часть дистанции оказалась непростой, но после перехода на шины Hard машина стала работать лучше. Пилот также отметил, что ему удалось немного выиграть благодаря своевременному появлению автомобиля безопасности, что помогло оказаться в первой десятке.

Этот результат стал уже третьим попаданием Лоусона в очковую зону за последние две гонки. Он подчеркнул, что это положительный итог перед небольшим перерывом в чемпионате. В ближайший месяц спортсмен планирует сосредоточиться на тренировках и анализе прошедших этапов, чтобы вернуться в Майами в оптимальной форме и продолжить борьбу.

Арвид Линдблад завершил гонку на четырнадцатом месте. По его словам, ключевым моментом стала фаза автомобиля безопасности: до ее появления он находился на десятой позиции, однако затем потерял несколько мест. Как отметил Линдблад, его машине не хватило темпа для того, чтобы отыграться и вернуться в борьбу за очки.

Гонщик выразил сожаление по поводу итогового результата, отметив, что команда изначально предполагала непростое развитие событий. Несмотря на отсутствие очков, Линдблад положительно оценил работу коллектива и Лиама Лоусона.

Линдблад также добавил, что в течение гоночного уик-энда возникли определённые трудности, но он намерен использовать апрельский перерыв для подготовки к следующему этапу в Майами.