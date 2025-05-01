Специальное издание Lotus Emira в честь безумного 1965 года Джима Кларка

Компания Lotus имеет богатую историю в мире автоспорта, и значительная часть этой истории связана с легендарным гонщиком Джимом Кларком в 1965 году. В честь этого события, похоже, что норфолкская фирма выпускает специальную версию своего спортивного автомобиля Emira.

В социальной сети Lotus отмечает сезон Джима Кларка 1965 года, включая второй из его чемпионатов мира Формулы 1 (завоеванный на Lotus 33), гонку Indy 500 и серию Tasman, а также титулы чемпиона Формулы 2 по Франции и Великобритании, а также несколько побед в британском чемпионате по туринг-карам.

Краткое видео-тизер демонстрирует нам Emira в зелено-желтой раскраске и дату «2 мая 2025 года», что намекает на дату полного официального представления. Сама раскраска, кажется, является данью уважения модели Type 33, с одной желтой полосой на капоте, а передняя решетка также имеет желтый контур.

Фото: autoexpress

Lotus успешно держала в секрете эту специальную версию Emira, поэтому это наше первое и единственное представление об этом автомобиле до сих пор. Мы не ожидаем, что в нем будут значительные механические изменения по сравнению с обычной моделью, так что, возможно, нас ждут лишь визуальные улучшения - аналогично 12-модельной серии Emira Limited, представленной в конце прошлого года.

Эти автомобили были построены на базе турбированного четырехцилиндрового двигателя от Mercedes-AMG. Однако, хотя официальной информации от Lotus пока нет, кажется, что эта специальная версия, призванная отдать должное одному из величайших британских гонщиков, скорее всего будет оснащена 400-сильным компрессорным 3,5-литровым V6 и, конечно же, шестиступенчатой механической коробкой передач.

Emira стал одним из наших любимых спортивных автомобилей за последние пару лет благодаря своей точной шасси и стилю суперкара. Он не чужд гонкам, потому что в форме GT4 он одержал свою первую международную победу в Макао, Китай, еще в 2023 году.

Мы уверены, что Lotus не планирует выпускать большое количество специальной версии Jim Clark, несмотря на то, что недавно был построен 10 000-й Emira. Цены на новую модель Turbo SE начинаются от £89 500, а на V6 - от £95 000, поэтому мы ожидаем, что эта новая лимитированная версия будет стоить более £100 000.