Лоран Мекис: "К сожалению, мы не задаём ориентиры"

Лоран Мекис прокомментировал ход предсезонных тестов, отметив, что все команды стараются не раскрывать свои сильные стороны. По его словам, представители Red Bull Racing считают, что на данный момент они несколько уступают лидерам.

«Думаю, все на пит-лейн сейчас играют в интересную игру, стараясь отвлечь внимания от себя и направить его на соперников. Наш подход состоит в том, чтобы поднимать как можно меньше шума. Мы сосредоточены на решении собственных задач», — заявил Мекис.

Он также подчеркнул, что перед командой стоит серьёзная работа, поскольку именно соперники сейчас задают темп на трассе. Мекис обратил внимание на то, что коллективу удалось добиться неплохой стабильности на тестах, несмотря на совершенно новый проект. По его словам, этим результатом сотрудники базы в Милтон-Кинсе могут по праву гордиться.

«Нам предстоит проделать огромную работу – к сожалению, ориентиры задаём не мы. От группы лидеров мы отстаём, в этом мы вполне уверены. Справедливости ради стоит отметить, что часть команд на пит-лейн была удивлена, что нам удаётся работать на трассе, демонстрируя такой уровень стабильности, хотя у нас совершенно новый проект. Полагаю, наш коллектив на базе в Милтон-Кинсе может этим гордиться», — добавил Мекис.

Руководитель Red Bull Racing также предрекает острое соперничество в новом сезоне и отмечает, что команде потребуется ещё немало времени для достижения желаемого уровня.

«Соперничество в этом году год обещает быть очень острым, и пройдёт ещё немало времени, прежде чем мы выйдем на тот уровень, которого хотим достичь», — подчеркнул он.

Кроме того, Лоран Мекис прокомментировал ситуацию с возможными изменениями в техническом регламенте, касающемся силовых установок. По его словам, в Red Bull не придают большого значения тому, в каком направлении могут произойти эти изменения, но настаивают на необходимости ясности.

«Суть проста: нам вообще всё равно, в каком направлении это будет развиваться – вправо или влево. Нам лишь обязательно нужно добиться ясности, что мы можем делать, а что не можем. Именно над этим мы сейчас работаем вместе с FIA и другими производителями силовых установок, чтобы картина полностью прояснилась. И я уверен, что мы этого добьёмся», — заключил Мекис.