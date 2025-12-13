Лоран Мекис: Глупо было бы отрицать существующие проблемы

В преддверии сезона 2026 года практически каждая команда Формулы 1 вызывает пристальное внимание специалистов и болельщиков. Даже Alpine, завершившая прошлый сезон на последней строчке турнирной таблицы, что стало уникальным случаем для заводской команды Renault, готовится к переходу на моторы Mercedes. Также не исключается, что инженеры из Энстоуна сумеют создать конкурентоспособное шасси.

Особый интерес вызывает ситуация вокруг Red Bull Racing. После шести лет сотрудничества с Honda японская компания становится эксклюзивным поставщиком двигателей для Aston Martin. Тем временем в Милтон-Кинсе команда Red Bull Racing начинает самостоятельно производить силовые установки, пользуясь технической поддержкой Ford.

Вдобавок к этому, в Aston Martin перешёл Эдриан Ньюи — признанный как один из самых успешных конструкторов в истории Формулы 1. Несмотря на то что в Red Bull Racing продолжают работать его бывшие коллеги и ученики, остается открытым вопрос: смогут ли они эффективно решить сложнейшие задачи, связанные с переходом на новые технические правила?

Ещё один аспект, вызывающий вопросы у экспертов: в Милтон-Кинсе начали подготовку к следующему сезону позже своих конкурентов. С одной стороны, благодаря постоянному развитию шасси RB21 Макс Ферстаппен сумел практически вплотную приблизиться к пятому чемпионскому титулу подряд. С другой стороны, есть опасения, что это может сказаться на конкурентоспособности команды в 2026 году.

Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис, возглавивший команду в середине прошлого сезона, в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera объяснил причины такого решения команды.

«Мы так поступили, потому что было важно разобраться с методами, которые мы применяем, и с нашим арсеналом инструментов, – заявил он. – Если вы не понимаете причины собственных ошибок, то вполне можете повторять их и в будущем.»

Он отметил, что команда действительно потеряла время в процессе подготовки к сезону 2026 года, однако приобрела уверенность и определённость в своих силах. Мекис подчеркнул: в следующем году Red Bull Racing предстоит крайне сложная задача — создание собственных двигателей при поддержке Ford. Руководитель команды не исключил, что поначалу коллектив столкнётся с трудностями, и отрицать это было бы наивно.

Alpine, оказавшись аутсайдером в 2025 году, теперь может рассчитывать только на продвижение вверх по итогам сезона. В чемпионате также дебютирует новая команда — Cadillac F1, перед которой открываются все перспективы, однако аналитики полагают, что 11-я команда может остаться на том же месте.

Что касается Red Bull Racing, история Формулы 1 показывает, что переход на принципиально новые моторы зачастую приводит к потере нескольких позиций в Кубке конструкторов. Для примера достаточно вспомнить McLaren, которая в 2015 году с гибридными установками Honda опустилась на предпоследнюю строчку турнирной таблицы.