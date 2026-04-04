Lola Cars анонсировала выпуск реплик спортпрототипа T70 S

Британская компания Lola Cars, ранее известная своими достижениями в автоспорте, объявила о запуске нового проекта, который связан с производством современных реплик исторических спортпрототипов. Изначально, после возрождения Lola Cars и появления ее заводской команды в Формуле E, речи о выпуске дорожных автомобилей не шло.

Два года назад руководитель гоночных программ компании Марк Престон подчеркивал, что Lola всегда специализировалась исключительно на спортивных машинах для треков, и новые владельцы не собираются менять это направление. При этом Престон оставлял небольшую интригу: «Впрочем, кто знает?..».

Однако планы компании были пересмотрены, и теперь Lola Cars возвращается к своим корням в автоспорте. Производитель приступает к созданию лимитированной серии осовремененных спортпрототипов T70S, модель которых была разработана в 60-е годы Эриком Бродли. Классический T70S дебютировал в американском чемпионате Can-Am в 1966 году, где сражался с автомобилями ведущих мировых брендов — Ford, Porsche и Ferrari. Одним из самых значимых успехов стала победа в гонке «24 часа Дайтоны» в 1969 году, которую одержали Марк Донохью и Чак Парсонс в составе команды Penske.

На сегодняшний день Lola Cars на основе сохранившихся архивных чертежей и технической документации готовит две версии спортпрототипа. Первая из них — T70S — ориентирована исключительно на трек и уже получила сертификацию FIA, позволяющую участвовать в соревнованиях исторических автомобилей.

Основой новинки стал алюминиевый монокок, а на шасси устанавливается 5-литровый двигатель Chevrolet V8 мощностью 530 л.с. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 секунды, а его максимальная скорость достигает 330 км/ч.



Вторая версия — T70S GT — допускается к эксплуатации на дорогах общего пользования. Она оснащена 500-сильным двигателем, а максимальная скорость снижена всего на 10 км/ч по сравнению с трековой версией. В этом автомобиле сохранены все гоночные качества, однако добавлены климат-контроль, место для небольшого багажа и более мягкая подвеска для повышенного комфорта.

В отличие от исторических моделей, в новых спортпрототипах Lola использует современные композитные материалы, что позволяет добиться сочетания высокой прочности, жесткости и сравнительно малого веса.

Компания планирует выпустить всего 16 экземпляров обновленного Lola T70S и пока не раскрывает стоимость автомобилей. Тем не менее, по оценкам британских экспертов, цена каждой машины может превысить 750 тысяч фунтов стерлингов.