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Какие моторы "съедают" масло прямо с завода: анализ расхода масла на тысячу километров

Масложор в двигателях: норма и антирейтинг. Как определить приемлемый расход масла и какие двигатели стоит избегать из-за высокого масложора.
РедакцияР
Редакция
17.04.2025, 11:53·3 мин
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Фото: Tarantas.News

Все еще норма или уже масложор

Некоторый расход моторного масла в двигателе внутреннего сгорания является естественным процессом. Особенности конструкции, перепады температуры, тяжелые условия эксплуатации и стиль вождения влияют на этот параметр. Но если такой процесс нормальный, то какой объем угара будет считаться нормой, а какое количество расхода считается масложором?

Каждый автопроизводитель устанавливает свои рекомендации. Если брать усредненные значения, то нормы расхода масла в зависимости от типа мотора будут следующими:

  • бензиновый атмосферный двигатель с 4 цилиндрами расходует масло в пределах 5–25 граммов на 1 тысячу км. пробега, с 6 и 8 цилиндрами потребляет около 30–40 граммов смазывающей жидкости;
  • дизельный мотор с 4 цилиндрами расходует до 30 граммов, а силовая установка с 6 и 8 цилиндрами будет расходовать до 50 граммов на «тысячу»;
  • турбомоторы с завода расходуют больше масла и их допуски обычно выше по сравнению с атмосферными двигателями — здесь нормой является расход до 80 граммов на 1000 км пробегов на каждую турбину.

Получается, исправный двигатель может потреблять от замены до замены порядка 50–400 граммов масла на усредненные 5–10 тысяч км. пробега. На масляном щупе эта разница будет практически незаметна и у владельца может создаться впечатление, что ДВС вообще не расходует масло.

Однако существуют двигатели, которые нуждаются в регулярном контроле уровня рабочей жидкости и систематической доливке.

Антирейтинг двигателей с выраженным масложором

Моторы от Volkswagen 1,8 TSI мощностью от 120 до 160 л.с. и 2,0 TSI мощностью от 180 до 210 л.с. линейки ЕА888 поколения gen2. Они устанавливались на автомобили Golf GTI, Seat Leon Cupra R, Audi A3, А6 и Q7, Passat B6. Вторая модернизация моторов имеет выраженные «болячки» в виде растягивающейся цепи ГРМ, чрезмерного нагара на впускных клапанах и как раз-таки масложора. Угар масла после 50–70 тысяч км. пробега может вовсе достигать 1 литра на 1 тысячу км., что не входит ни в каких нормы.

Двигатели BMW серии N63 объемом 4,0 и 4,4 литра мощностью от 408 до 530 л.с. в зависимости от модификации. Их можно встретить на автомобилях BMW 5, BMW X5 и BMW Х6. Из-за конструктивных особенностей и высокой нагрузки в моторах быстро изнашиваются маслосъемные колпачки и залегают кольца, что приводит к масложору. Расход масла увеличен в том числе из-за наличия турбины — естественная утечка смазки происходит в результате износа подшипников и негерметичности уплотнителей. Расход масла может составлять до 1,5 литров на 1 тысячу км.

Двигатель Honda 1,6 литра и мощностью 125 л.с. 16V VTEC. О «японском» качестве автомобилей ходят легенды, однако не все моторы у автопроизводителей из Японии получились удачными. Так, наиболее проблемным агрегатом получился 16V VTEC, который устанавливался на автомобиль Civic V поколения. Проблема с масложором кроется в специфической настройке мотора — автопроизводитель создал ДВС для езды на высоких оборотах. Так он демонстрирует лучшую производительность. Но отсюда повышенный угар масла и расход вплоть до 1 литра на 1 тысячу км.

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