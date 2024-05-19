Звук Ferrari F355 на дороге в лесу: наслаждение для автолюбителей

Давайте вернемся немного в прошлое. Прежде чем появились Ferrari 296 GTB, 488 или даже 360, был F355. Некоторые могут сказать, что это забытое сокровище в истории Ferrari. Это пятиминутное видео напоминает нам, что его никогда не стоит забывать.

F355 был прощальным Ferrari к 20-му веку. Построенный с 1995 по 1999 год, это была аналоговая машина на пороге цифрового будущего. Его 3,5-литровый V-8 был первым в истории компании пятивентильным двигателем, выдающим 375 лошадиных сил, разгоняющихся до 8 500 оборотов в минуту. Шестиступенчатая механическая коробка передач управляла мощностью, по крайней мере, изначально. В 1997 году Ferrari впервые предложила шестиступенчатую коробку передач F1 с лепестковым переключением, отмечая начало конца для знаковой ручной коробки передач.

Но в этом видео нет лепестковых переключателей. Команда Issimi Official провела время за рулем F355 с механической коробкой передач, прокладывая дорогу через леса Редвуд в Калифорнии. Действие начинается с эха двигателя по деревенской местности, за которым последует фотосессия. И затем начнется сама поездка, представленная без лишнего контента. Нет необходимости добавлять музыку поверх звука двигателя, когда он звучит так замечательно.

Фото: Motor1.com

Также стоит отметить, что эта F355 не является машиной для гаража. При ближайшем рассмотрении вы увидите, что у этой F355 есть следы износа. Черная краска стерлась в некоторых местах на консоли. Мы замечаем иногда каменную скол на переднем бампере. И одометр показывает 22 803 мили. Это не очень большое число. Но в мире, где суперкары проезжают несколько сотен миль и стоят в гараже с контролем климата, приятно видеть, как одна из них живет на полную катушку.

Так что расслабьтесь, включите динамики и наслаждайтесь звуками 25-летнего Ferrari V-8. Вы этого заслуживаете.