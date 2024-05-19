Звук Ferrari F355 на дороге в лесу: наслаждение для автолюбителей

Давайте вернемся немного в прошлое. Прежде чем появились Ferrari 296 GTB, 488 или даже 360, был F355. Некоторые могут сказать, что это забытое сокровище в истории Ferrari. Это пятиминутное видео напоминает нам, что его никогда не стоит забывать.
F355 был прощальным Ferrari к 20-му веку. Построенный с 1995 по 1999 год, это была аналоговая машина на пороге цифрового будущего. Его 3,5-литровый V-8 был первым в истории компании пятивентильным двигателем, выдающим 375 лошадиных сил, разгоняющихся до 8 500 оборотов в минуту. Шестиступенчатая механическая коробка передач управляла мощностью, по крайней мере, изначально. В 1997 году Ferrari впервые предложила шестиступенчатую коробку передач F1 с лепестковым переключением, отмечая начало конца для знаковой ручной коробки передач.
Но в этом видео нет лепестковых переключателей. Команда Issimi Official провела время за рулем F355 с механической коробкой передач, прокладывая дорогу через леса Редвуд в Калифорнии. Действие начинается с эха двигателя по деревенской местности, за которым последует фотосессия. И затем начнется сама поездка, представленная без лишнего контента. Нет необходимости добавлять музыку поверх звука двигателя, когда он звучит так замечательно.
Также стоит отметить, что эта F355 не является машиной для гаража. При ближайшем рассмотрении вы увидите, что у этой F355 есть следы износа. Черная краска стерлась в некоторых местах на консоли. Мы замечаем иногда каменную скол на переднем бампере. И одометр показывает 22 803 мили. Это не очень большое число. Но в мире, где суперкары проезжают несколько сотен миль и стоят в гараже с контролем климата, приятно видеть, как одна из них живет на полную катушку.
Так что расслабьтесь, включите динамики и наслаждайтесь звуками 25-летнего Ferrari V-8. Вы этого заслуживаете.