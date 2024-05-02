Послушайте новый суперкар Ferrari с двенадцатицилиндровым двигателем

Фирма Ferrari и двенадцатицилиндровые двигатели традиционно неразрывно связаны между собой. И новейший автомобиль из Маранелло обещает не разочаровать. Ferrari опубликовала два коротких видеоролика на своем аккаунте X (ранее известном как Twitter), дав предварительный просмотр нового двенадцатицилиндрового суперкара, дебют которого состоится 3 мая.

Первый видеоролик сопровождается подписью: "Двенадцатицилиндровый двигатель – это вечная симфония, которая превосходит воспроизведение". После короткого отрывка, где показан поздний Энцо Феррари, говорящий о двенадцатицилиндровом двигателе, мы слышим, как машина заводится и уносится вдаль:

Второй ролик еще короче. Он показывает краткие мгновения кузова автомобиля и логотипа, а также предварительный просмотр двенадцатицилиндрового двигателя:

Внутренне новый Ferrari называется F167, и мы знаем, что этот автомобиль будет двенадцатицилиндровым с передним расположением двигателя. Но будет ли он гибридным? Ferrari добилась успеха со своими гибридами за последние несколько лет; 44 процента моделей Ferrari, проданных в 2023 году, были с батарейной поддержкой.

Учитывая, что это будет преемник 812 Superfast, мы ожидаем, что он останется атмосферным (сжимаем кулаки). У 812 был двигатель V-12 объемом 6,5 литра мощностью 815 лошадиных сил. Всепроникающий двенадцатицилиндровый двигатель останется, но этот Ferrari должен быть еще мощнее.

К счастью, нам не придется ждать долго, чтобы узнать, какую мощность выдаст этот новый суперкар. Ferrari обещает снять покров в этот четверг, 3 мая, в 20:00 по восточному времени.