Могут ли лишить водительских прав за употребление «Нурофена», «Антигриппина» и «Спазмалгона» - эксперт дал пояснения

Некоторые препараты, которые стали широко известными, были названы на слуху. Среди обезболивающих можно выделить: «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Спазмалгон», «Кетанов». Среди противопростудных: «Колдрекс найт», «Стопгрипан», «Терпинкод», «Тедеин», «Максиколд», «Колдакт». Жаропонижающие включают: «Фервекс», «Терафлю», «Форейн», «РиниКолд Макс», «Антигриппин». Антигистаминные средства: «Супрастин», «Тавегил», «Кларитин», «Левоцетиризин», «Цетиризин».

Эксперты из Минздрава отмечают, что некоторые лекарства, например, «Корвалол», могут оказывать влияние на центральную нервную систему и способствовать снотворному эффекту. В свою очередь, другие препараты, такие как «Терафлю» и «Колдакт», могут вызвать головокружение и нарушение координации движений, а также привести к нечеткости зрения как побочное действие. Принятие нитроглицерина негативно сказывается на двигательной активности.

Список лекарств, опубликованный Минздравом, вызвал оживленное обсуждение водительском сообществе. Все, кто сталкивается с болезнями, вынуждены прибегать к применению тех или иных препаратов, обнаруженных в новом перечне. Однако основной вопрос заключается в том, сможет ли инспектор ГИБДД наказать водителя за их использование.

Информационный портал «Тарантас Ньюс» обратился к Игорю Моржаретто, члену Общественного совета МВД Российской Федерации, для получения комментариев. Эксперт указал, что представленный список лекарств является лишь предложением Минздрава и является частью обширной работы по определению запрещенных препаратов. Вероятно, окончательный список будет сокращен.

Следующий этап работы, по словам Игоря Моржаретто, заключается в обсуждении списка в экспертном сообществе с последующим сокращением количества препаратов. Затем утвержденный список будет внесен в Постановление Правительства РФ, которое станет обязательным к исполнению.

По мнению Моржаретто, внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы определить, какие лекарства запрещено принимать, и какие санкции следуют за их употребление, является необходимым шагом. На сегодняшний день такого пункта в Правилах дорожного движения нет. Следовательно, нет необходимости паниковать из-за списка, так как это лишь начало широкомасштабной работы.