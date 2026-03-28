Линдблад: «Я не раз был на грани вылета, но это весело!»

Арвид Линдблад вновь оказался в центре внимания после яркого дебюта в Мельбурне, где в своей первой квалификации он сумел выйти в финал и заработать очки, завершив гонку на восьмой позиции. В этот уик-энд на автодроме Сузуки гонщик Racing Bulls снова проявил себя: ему удалось опередить своего более опытного напарника Лиама Лоусона и вновь пробиться в финальную сессию квалификации, что подчеркивает его стремительное развитие в команде.

Арвид Линдблад (10-й): «Я получил большое удовольствие, хотя, если честно, уик-энд простым не назовёшь. Из-за разного рода проблем я полностью пропустил вторую тренировку и часть третьей, поэтому перед началом квалификации у меня не было особых ожиданий. Мне говорили, что самое главное – хотя бы пройти во вторую часть квалификации, но теперь я очень доволен и очень благодарен команде за отличную работу!

Новым пилотам всегда сложно на такой непростой трассе, особенно если опыта здесь недостаточно: на этом автодроме важно ощущать машину и ловить уверенность за рулём. Линдбладу предоставили хороший гоночный болид, что позволило ему проявить свои лучшие качества и дать повод собой гордиться.

Он также отметил, что во второй части квалификации сумел продемонстрировать уверенную езду и получил удовольствие от быстрого круга. Уже после первой попытки Арвид понимал, что при идеальном стечении обстоятельств сможет пройти в финал.

Перед решающей попыткой Линдблад решил меньше анализировать и просто рассчитывал на удачный исход. По его словам, на трассе с такими характеристиками, когда получаешь абсолютное единение с машиной, эмоции просто зашкаливают. Подчеркнул гонщик и тот факт, что в некоторых моментах был близок к ошибке, но всё происходящее приносило настоящее удовольствие.

