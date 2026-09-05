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Линдблад заявил: «Соперникам из Alpine удалось нас удивить!»

Арвид Линдблад вышел в финал квалификации Гран-при Италии в Монце, а Юки Цунода выбыл в первом сегменте и рассчитывает отыграться в гонке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.09.2026, 21:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

В Монце Арвид Линдблад пробился в финал квалификации и занял 10-е место. Его напарник по Racing Bullas Юки Цунода, заменявший Лиама Лоусона, завершил борьбу уже в первой сессии и стал 17-м.

Арвид Линдблад (10-й): «Приятно снова пробиться в финал квалификации, хотя результатом я немного разочарован. После уверенных выступлений в первой и второй части квалификации, мне не удалось реализовать потенциал машины в финале. На последнем быстром круге я потерял около десятой – восьмое место было вполне по силам.

Должен сказать, что это одна из самых сложных квалификаций в Формуле 1 за мою карьеру. Происходящее больше напоминало сессию Формулы 3, где все пытались воспользоваться слипстримом.

Соперникам из Alpine удалось нас удивить! Они явно что-то скрывали, и оказалось, что на прямых они очень быстры. Нужно отдать им должное, но мы знаем, что у нас хорошая машина, а Монца – уникальная трасса, так что это не повод для беспокойства.

Думаю, завтра ведущие команды всё равно смогут оторваться во время гонки, но мы надеемся побороться за очки, сосредоточимся на доработке некоторых моментов и постараемся добиться максимально возможного результата».

Юки Цунода (17-й): «Я разочарован. К сожалению, мне не удалось добиться результата, на который мы рассчитывали. Трасса сложная и сильно отличается от Зандфорта в плане подготовки резины и работы силовой установки на круге выезда из боксов.

К сожалению, в решающий момент мне не удалось свести всё воедино. Надеюсь, завтра я смогу отыграться. С нетерпением жду возможности вернуться за руль».

Источник

Юки Цунода (183)Арвид Линдблад (91)Racing Bulls (288)

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