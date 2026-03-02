Линдблад: С нетерпением жду возможности выступить на старте в Мельбурне

18-летний британский гонщик команды Racing Bulls Арвид Линдблад готовится к своему первому выступлению на Гран При Австралии, который состоится уже через несколько дней. В интервью пресс-службе коллектива Линдблад поделился эмоциями и ожиданиями от дебютного сезона.

Отвечая на вопрос о целях на предстоящий год, Арвид отметил, что пока сложно строить конкретные прогнозы из-за большого количества неизвестных. По его словам, команда прилагает максимум усилий, чтобы подойти к этапу в Мельбурне в наилучшей форме. Линдблад подчеркнул, что главная задача — борьба за очки, однако он намерен сконцентрироваться на обучении и прогрессе в каждом уик-энде.

Говоря о трассах, на которых ему предстоит выступать впервые, Арвид особо выделил Сузуку, Остин и Сан-Паулу. По словам гонщика, эти автодромы вызывают у него особый интерес, поскольку ранее он там не соревновался и с нетерпением ждет знакомства с ними.

Оценивая сильные стороны текущей машины Racing Bulls, Линдблад отметил хорошую работу двигателя, который производит впечатление надежного и позволяет болиду быть конкурентоспособным. Он выразил благодарность мотористам Red Bull и Ford, отметив их вклад в подготовку техники. Гонщик добавил, что уже хочет скорее выйти на старт в Мельбурне.

На вопрос о сложностях в освоении нового болида, Линдблад признался, что пока больше всего вопросов вызывает работа силовой установки. Несмотря на некоторое снижение уровня сцепления и прижимной силы, именно к особенностям двигателя ему еще предстоит привыкнуть. Арвид отметил, что старается разобраться во всех деталях, чтобы максимально эффективно использовать возможности машины.

Оценивая перспективы сезона, Линдблад подчеркнул, что Формула 1 постоянно развивается, а процесс обновления техники в этом году обещает быть особенно интенсивным. По мнению британца, именно в Мельбурне команды заложат фундамент сезона, однако ожидает, что баланс сил будет значительно меняться по мере его развития. К последнему этапу в Абу-Даби, уверен Арвид, болиды будут существенно отличаться от тех, что стартуют в Австралии.

Линдблад также прокомментировал начало сотрудничества с новым напарником Лиамом Лоусоном. По его словам, они знакомы давно благодаря совместному участию в программе Red Bull, и Арвид с интересом ждет совместной работы в гараже Racing Bulls. Он отметил теплую атмосферу в коллективе и профессионализм специалистов, которые умеют находить подход к молодым гонщикам. Линдблад признался, что чувствует себя в команде очень комфортно и оптимистично смотрит в будущее.