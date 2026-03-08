Линдблад: «Гонка принесла мне огромное удовольствие»

Пилоты команды Racing Bulls подвели итоги прошедшего Гран При Австралии, отметив как позитивные моменты уик-энда, так и возникшие трудности на трассе. Для Арвида Линдблада этап стал дебютным, и он смог уверенно финишировать восьмым, заработав первые очки в своей карьере. В то же время его напарник Лиам Лоусон столкнулся с техническими проблемами, которые повлияли на результат.

Алан Пермейн, руководитель Racing Bulls, выразил удовлетворение выступлением новичка: «Прежде всего, искренние поздравления Арвиду – он отлично провёл гонку и вообще в этот уик-энд отработал практически идеально, вполне заслуженно заработав очки в дебютном Гран При.»

Пермейн отметил, что команде не хватило скорости, чтобы сдержать Оливера Бермана, однако машина показала себя хорошо. Руководство Racing Bulls намерено проанализировать различия в темпе между квалификацией и гонкой, чтобы понять, что можно было улучшить в этот уик-энд.

Касаясь выступления Лиама Лоусона, Пермейн сообщил: «К сожалению, с машиной Лиама на старте возникли проблемы – силовая установка не развивала полной мощности, но он сделал всё, что было в его силах, чтобы справиться с ситуацией.» Также он подчеркнул вклад мотористов Red Bull Ford Powertrains и пообещал продолжить работу над развитием машины для борьбы за очки на следующих этапах.

Арвид Линдблад, занявший 8-е место, поделился впечатлениями от дебюта: «По-моему, на первом круге в какой-то момент я ехал на третьей позиции, и это было безумно весело! Однозначно, я показал всем, что когда появляется возможность, я не собираюсь её упускать, а вообще гонка доставила мне большое удовольствие.»

Линдблад отметил, что уик-энд сложился для него успешно, хотя были моменты, которые можно было бы провести лучше. Пилот доволен тем, что смог выжать максимум из болида в каждой сессии, однако уже переключил внимание на подготовку к следующему этапу в Китае. Он подчеркнул, что, несмотря на статус новичка, на трассе сражается решительно и намерен использовать все открывающиеся возможности.

Особенно запомнилось Линдбладу соперничество с Льюисом Хэмилтоном, кумиром его детства. По словам Арвида, борьба с таким опытным гонщиком стала одним из самых ярких моментов дня.

Лиам Лоусон финишировал 13-м и рассказал о сложностях, возникших уже на старте гонки: «Если честно, понятия не имею, что произошло с машиной на старте. Понятно, что огни стартового светофора гаснут очень быстро, но мне казалось, что я нормально на них среагировал и всё сделал правильно. Безусловно, нам ещё предстоит всё проанализировать, но факт, что машина не тронулась, мощность упала, и прошло ещё пять секунд, когда я просто стоял на месте. В общем, всё это расстраивает.»

Лоусон добавил, что по ходу гонки удалось восстановить темп, однако технические неполадки с электроникой и гибридной системой продолжали мешать. Несмотря на трудности, пилот отметил полученный опыт, который будет полезен команде в дальнейшей работе.