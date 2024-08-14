Lincoln представил обновленный внедорожник Navigator. Официальное видео с новинкой

Автомобильный гигант Lincoln готовится представить обновленную версию своего популярного внедорожника Navigator. Премьера запланирована на 15 августа, и компания решила разогреть атмосферу, опубликовав тизерное видео новинки.

Согласно предварительным данным, обновленный Lincoln Navigator не будет иметь радикальных изменений в дизайне, однако внесет несколько значительных улучшений. В тизерном видеоролике автопроизводитель продемонстрировал ряд деталей будущей модели, указывая на возможное вдохновение дизайнеров моделью Lincoln Nautilus, представленной в 2024 году.

Судя по видео, обновленный Navigator будет иметь светящуюся решетку радиатора, квадратную форму руля и кнопки переключения передач в стиле клавиш пианино. Также в салоне автомобиля появится огромный дисплей, занимающий всю ширину передней панели, аналогичный 48-дюймовому экрану Nautilus.

Пока неясно, будут ли изменения и в моторном отделении Lincoln Navigator 2025 года. Однако не исключено, что производитель увеличит мощность знакомого двигателя V6 с двойным турбонаддувом, добавив дополнительные лошадиные силы.

Ранее эксперты составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов и внедорожников. Согласно данным "Автоновости дня", в этот список попала одна из моделей от Lincoln.