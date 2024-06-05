Легендарный Москвич 6 обрел новую жизнь в такси, выделяясь особой ливреей.

Новые легковые автомобили под названием «Москвич 6» теперь доступны для заказа через популярный сервис вызова такси «Яндекс Go», сообщает пресс-служба автозавода.

Данный автомобиль в настоящее время доступен по цене от 2,2 миллиона рублей. В качестве двигателя используется 1,5-литровый 136-сильный турбомотор, который работает в паре с вариатором. В настоящее время покупатели могут выбрать модель «Шестерка» с «младшим» двигателем в двух вариантах: «Комфорт» и «Бизнес».

Лифтбек с более мощным 1,5-литровым 174-сильным двигателем и 6-диапазонной «роботизированной» трансмиссией в комплектации «Бизнес» доступен по цене от 2 486 000 рублей. Вариант «Техно» предлагается за 2 626 000 рублей.

Среди стандартного оборудования входят фары на светодиодах, легкосплавные 17-дюймовые диски, приборная панель с 3,5-дюймовым экраном, а также мультимедийная система с экраном 10,4 дюйма, совместимая с Apple CarPlay и Android Auto.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что «Москвич» планирует увеличить объем продаж до 35–40 тыс. автомобилей к 2025 году.