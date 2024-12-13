Changan Uni-V получит две новые версии для российского рынка

Компания Changan анонсировала выход на российский рынок новых комплектаций лифтбека Uni-V — Luxe и Tech. Старт продаж новинок с ориентацией на спортивный стиль и готовность к российским условиям подтвержден. Как уточнили в пресс-службе бренда «Автоновости дня», авто получили полную русификацию для лучшего понимания и управления.

Обе версии лифтбека были обновлены в соответствии с последними трендами: авто стали не только стильнее с ярким спортивным обвесом, но и более функциональными благодаря новым опциям. Внешний вид автомобилей выдержан в дерзком, современном стиле и обладает улучшенной аэродинамикой.

Важным аспектом для российских водителей стало наличие «теплых» опций, включая подогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Эти новшества обеспечивают комфорт в любую погоду, особенно в зимний период, делая поездки еще более приятными.

Uni-V Luxe и Tech получили обновленную русифицированную приборную панель, что делает управление автомобилем максимально интуитивным для русскоязычных потребителей. Новая система предлагает простоту и удобство управления всеми функциями автомобиля, что является важным плюсом для владельцев.

Помимо этого, в новых версиях Uni-V представлены передовые технологии, способствующие безопасности и комфорту вождения. Система TJA облегчает движение в условиях высокой загруженности дорог, контролируя скорость и дистанцию между автомобилями. А 360-градусная камера обеспечивает полный обзор окружающей среды автомобиля, повышая безопасность движения.

Фото: Автоновости Дня

Новые комплектации Uni-V также оснащены системой синхронизации со смартфоном, поддерживающей Android Auto и Apple CarPlay. Это позволяет водителям легко использовать мобильные устройства, получая доступ к приложениям и навигации с экрана мультимедийной системы автомобиля.

«Uni-V Luxe и Tech — это гармоничное сочетание спортивного стиля, высокого уровня комфорта и современных технологий. Новые комплектации представляют собой идеальный выбор для автовладельцев в России, учитывая адаптацию к местным условиям», — подчеркнули в Changan.

Необходимо отметить, что в декабре текущего года в России произошло повышение цен на автомобили бренда Changan. За последние месяцы стоимость различных моделей увеличилась на 20 тыс. - 100 тыс. рублей или на 0,6-2,6%, связанное с обновлением комплектаций на 2024 год.