Лидером продаж Jetour в мае становится кроссовер T2

Заключительная неделя месяца стала для бренда рекордной по объему продаж за всё время присутствия на российском рынке: за этот период было реализовано более 855 автомобилей.

По итогам продаж в мае 2024[1] года Jetour занял девятое место с результатом 3 100 зарегистрированных автомобилей. Рыночная доля Jetour за месяц увеличилась на 0,16% по сравнению с апрелем и составила 2,44%. По итогам первых пяти месяцев 2024 года Jetour занял восьмое место в рейтинге самых популярных в России автомобильных брендов с результатом 11 312 зарегистрированных автомобилей, рыночная доля составила 1,9%.

При этом на позицию «российского бестселлера» Jetour вышла новая модель – полноприводный T2, продажи которого стартовали в марте. Это первая модель внедорожной линейки «Т», открывающей новые грани философии бренда Travel+. За месяц российские клиенты приобрели 922 внедорожника Jetour T2. Такой успешный старт подтвердил прогнозы аналитиков компании, высоко оценивающих перспективы полноприводных моделей бренда в России.

Помимо расширения модельной линейки, Jetour предлагает клиентам различные привлекательные программы, которые позволяют приобрести кроссоверы на более выгодных условиях. В июне бренд запустил новую акцию «Жаркое лето с Jetour», благодаря которой покупатель получает тройную выгоду: непосредственно на покупку, привлекательные условия кредитования, а также специальное предложение по программе обмена автомобилей с пробегом на новые Trade-in.

При приобретении кроссоверов Dashing, X70 Plus или X90 Plus 2023 года выпуска, в июне клиенты могут получить прямую выгоду в размере 250 000 рублей. Также, на месяц продлены привлекательные условия кредитования от 0%. В этой программе принимают участие Альфа-Банк, СОВКОМБАНК, РОСБАНК АВТО и ВТБ. Оформление кредита возможно на срок до 24-96 месяцев, в том числе и с нулевым первоначальным взносом (в зависимости от условий конкретного банка-партнера). Продолжает действие и расширенная программа Trade-in, в рамках которой при приобретении новых кроссоверов Jetour принимаются автомобили с пробегом в возрасте до 15 лет (ранее – до 10 лет). Размер дополнительной выгоды для всех трех моделей сохраняется в неизменном виде: 100 000 рублей для моделей Dashing и X70 Plus, и 250 000 рублей для модели X90 Plus.





[1] Результаты продаж за май и за первые 5 месяцев 2024 года приведены по данным агентства Автостат, подготовленным на основе регистраций новых автомобилей в ГИБДД