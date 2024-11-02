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Лиам Лоусон о сложных условиях: все столкнулись с ними

В бразильском Сан-Паулу Лиам Лоусон преуспел в отборочных заездах к гонке спринтеров, в то время как его коллега из команды RB Юки Цунода покинул состязание уже после первой сессии...
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.11.2024, 01:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

В бразильском Сан-Паулу Лиам Лоусон преуспел в отборочных заездах к гонке спринтеров, в то время как его коллега из команды RB Юки Цунода покинул состязание уже после первой сессии...

Лиам Лоусон (8-е место): «Это прекрасные новости! Хотя сознателен, что это лишь отборочные заезды к спринтерской гонке, я рад, что мы сделали шаг вперед по сравнению с утренним тренингом.

Погодные условия были непростыми для всех гонщиков, но наш труд оправдал себя. Очевидно, что борьба за очки в спринте будет сложной – на длинных сериях кругов возникли определенные проблемы, но мы сделаем всё возможное».

Юки Цунода (18-е место): «Сложные отборочные заезды. Я показал хороший круг и верил, что он позволит мне пройти во вторую сессию, но, к сожалению, мне не хватило скорости. Я удивлен, насколько сильно отстал от партнера по команде. Будет нелегко начинать гонку с последних рядов, но я сделаю всё возможное».

Источник

Юки Цунода (59)Лиам Лоусон (25)

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