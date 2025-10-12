Главная Новости Лиам Лоусон поздравил своего друга с триумфом в гонке Supercars
Лиам Лоусон поздравил своего друга с триумфом в гонке Supercars

Мэтт Пайн одержал драматичную победу в гонке Bathurst 1000 на Mount Panorama, несмотря на сложные погодные условия и старт с 18-й позиции.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.10.2025, 14:01·2 мин
Фото: F1news.ru

Перед стартом 1000-мильной гонки на легендарной австралийской трассе Mount Panorama Лиам Лоусон сделал прогноз, который полностью оправдался. Его давний друг и соотечественник, 23-летний новозеландский гонщик Мэтт Пайн, одержал впечатляющую и значимую победу на одном из самых сложных этапов гоночного сезона.

Старт гонки для Пайна оказался неудачным: квалификацию он завершил лишь на 18-й позиции. Однако в ходе заезда, который проходил в крайне непростых погодных условиях — на трассе стоял дождь, сцепление было минимальным, а видимость значительно ухудшилась, — Пайну удалось продемонстрировать мастерство и выдержку. На протяжении гонки на трассе происходили многочисленные аварии, не раз появлялся автомобиль безопасности.

Интрига сохранялась до самого финиша. Особое волнение на последних кругах выразил комментатор Fox Sports Australia: он с трудом сдерживал эмоции, наблюдая за борьбой лидеров. В один из решающих моментов Пайн сумел выиграть затяжную дуэль с Джеймсом Голдингом, но допустил ошибку, выехав за пределы трассы, и потерял две позиции.


Фото: F1news.ru

Тем не менее Пайн не сдался и сумел вернуть утраченные позиции. Он пересёк финишную черту вторым, уступив лидеру всего 0,959 секунды. Однако победу в итоге присудили экипажу Мэтта Пайна и его напарника Гарта Тандера: соперник получил 5-секундный штраф за некорректные действия на трассе.

Многие эксперты называют этот этап одним из самых драматичных за всю 65-летнюю историю Bathurst 1000 — самого престижного гоночного события Австралии.

«Это было настоящее безумие! — отметил Пайн после гонки. — Казалось, последние круги тянулись вечно, но просто мы смогли всё преодолеть, а победа — это победа, и мы её одержали!»

Для Мэтта Пайна этот успех стал уже пятым в текущем сезоне, и по итогам гонки он занимает второе место в личном зачёте.

