Лиам Лоусон с иронией отреагировал на свои претензии к напарнику, упомянув «карму»

Лиам Лоусон с иронией отметил, что во время гонки в Китае ему пришлось испытать на себе последствия собственных жалоб на напарника, назвав это проявлением кармы.

События развернулись на первом отрезке воскресной гонки в Шанхае. Арвид Линдблад, выбравший для старта шины Hard, начал быстро догонять Лиама Лоусона, который стартовал на комплекте Medium, уже терявшем эффективность. В момент, когда Линдблад предпринял попытку обгона в четырнадцатом повороте, Лоусон связался с командой по радио и выразил опасения, что борьба между напарниками приведёт лишь к потере времени для обоих пилотов Racing Bulls.

Вскоре после этой ситуации Лоусон решил заехать в боксы для смены шин. Однако уже менее чем через круг на трассе появился автомобиль безопасности. Это позволило соперникам Лоусона провести пит-стоп без потери времени, благодаря чему они опередили новозеландского гонщика.

«За Арвидом ехала большая группа машин, и если бы он обогнал меня, то следом я бы потерял ещё два или три места, поэтому я не хотел терять слишком много времени и поехал в боксы. В итоге сразу после этого на трассу выехал автомобиль безопасности. Наверное, это было кармой», — признался Лоусон.

При этом пилот Racing Bulls отметил положительные моменты минувшего уик-энда в Китае. По его словам, команда не рассчитывала заработать очки и в спринте, и в основной гонке, особенно после субботней квалификации. Лоусон подчеркнул, что доволен достигнутыми результатами.