Лиам Лоусон лишится части заработка из-за замены двигателя.

В минувшую пятницу в городе Остин произошли технические изменения в гоночных болидах трех пилотов.

Команда RB установила новые компоненты в машину Лиама Лоусона, включая двигатель внутреннего сгорания, турбину, электрические установки MGU-H и MGU-K, устройство для хранения энергии, блок электроники управления и систему выпуска газов. Все эти инновации превысили установленное лимитное количество замен за сезон, что автоматически повлечет штрафные санкции для Лоусона и потерю стартовых позиций.

Шарль Леклер и Пьер Гасли получили новую выхлопную систему, а Нико Хюлкенберг обновил коробку передач. Эти работы были проведены в пределах установленных правил, в связи с чем гонщики команд Ferrari, Alpine и Haas не будут подвергнуты никаким штрафам.