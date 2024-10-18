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Лиам Лоусон лишится части заработка из-за замены двигателя.

В минувшую пятницу в городе Остин произошли технические изменения в гоночных болидах трех пилотов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.10.2024, 22:02·1 мин
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Фото: F1news.ru

В минувшую пятницу в городе Остин произошли технические изменения в гоночных болидах трех пилотов.

Команда RB установила новые компоненты в машину Лиама Лоусона, включая двигатель внутреннего сгорания, турбину, электрические установки MGU-H и MGU-K, устройство для хранения энергии, блок электроники управления и систему выпуска газов. Все эти инновации превысили установленное лимитное количество замен за сезон, что автоматически повлечет штрафные санкции для Лоусона и потерю стартовых позиций.

Шарль Леклер и Пьер Гасли получили новую выхлопную систему, а Нико Хюлкенберг обновил коробку передач. Эти работы были проведены в пределах установленных правил, в связи с чем гонщики команд Ferrari, Alpine и Haas не будут подвергнуты никаким штрафам.

Источник

Лиам Лоусон (17)

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