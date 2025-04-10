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Лиам Лоусон: Я стремлюсь к топ-10 финишу

Лиам Лоусон вернулся в Racing Bulls и делится планами: цель – финал квалификации и место в топ-10. Узнайте, почему он выбрал новую команду.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.04.2025, 15:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший сотрудник команды Red Bull Racing Лиам Лоусон вернулся в команду Racing Bulls и теперь может наблюдать за происходящим со стороны...

Лоусон поделился своими впечатлениями: «У болида Racing Bulls гораздо шире диапазон рабочих условий и настроек, в котором он показывает высокую эффективность, что делает его более управляемым. Это не означает, что болид команды Red Bull Racing неуправляем, просто для его освоения требуется больше времени».

«В команде Racing Bulls мне все нравится, я доволен автомобилем. Но для полного счастья не хватает одного – победных очков. Моя цель на этот уик-энд – пробиться в финал квалификации и финишировать в первой десятке».

Источник

Лиам Лоусон (44)Racing Bulls (4)

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