Лиам Лоусон начнет соревнование с отставанием в 60 позиций.

Недавно стало известно, что команда Лиама Лоусона внесла изменения в его гоночный болид в пятницу. Согласно правилам Формулы 1, количество силовых установок ограничено на сезон для каждой машины. Это значит, что замена установки на машине Лоусона произошла на том же уровне, на котором остановился его соотечественник Даниэль Риккардо.

В рамках проведенных работ в пятницу на болиде Лоусона были заменены пятый двигатель, пятая турбина, пятый мотор-генератор MGU-H, пятый мотор-генератор MGU-K, третий накопитель энергии и третий блок управления электроникой. Все эти изменения превышают установленное лимитированное количество замен на сезон, что привело к наложению штрафа FIA в виде потери 60 стартовых позиций.

Следует отметить, что количество утраченных позиций является формальным. В правилах прописано, что если гонщик утрачивает более 15 мест на старте, то он обязан начинать за гонщиком, показавшим наихудшее время в квалификации.