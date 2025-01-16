Lexus выпустил "финальную" версию легендарного заднеприводного купе. Сколько она стоит?

Автомобильная компания Lexus приняла решение о закрытии производства заднеприводного купе Lexus RC и модели RC F. Согласно планам компании, производство данных моделей будет прекращено к ноябрю 2025 года. В честь завершения выпуска автомобилей Lexus представила специальное исполнение под названием Final Edition.

Известно, что автомобили Lexus RC и RC F Final Edition будут доступны для покупки в Японии с 16 января. Общее количество выпущенных машин будет ограничено - всего 200 единиц. Final Edition отличается от стандартных моделей наличием 19-дюймовых легкосплавных дисков Enkei с матовым темно-серебристым покрытием, красными тормозными суппортами, а также черными корпусами боковых зеркал с функцией автоматического складывания и установленным из карбона антикрылом на задней части.

Салон автомобилей Final Edition украшен спортивными сиденьями с комбинацией черной и красной кожи, карбоновыми декоративными вставками, а также специальной табличкой с надписью Final Edition.

Цены на специальные версии купе в Японии начинаются с отметки в 6 600 000 иен (примерно 4,3 миллиона рублей) за Lexus RC300 и достигают 13 600 000 иен (8,8 миллиона рублей) за модель RC F.

Ранее был опубликован рейтинг пяти лучших японских автомобилей, доступных за 500 000 рублей. Среди них также присутствует одна модель от Toyota.

Автор: Алина Олешко