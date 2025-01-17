Lexus готовит новую линейку ультра высокопроизводительных моделей.

Компания Lexus подтвердила, что ее единственная оставшаяся модель F столкнется с сокращением производства, поскольку выпуск RC F завершится в 2025 году. Однако это не конец для высокопроизводительных автомобилей от роскошного подразделения Toyota, ведь на подходе захватывающее новое поколение.

Первым в этом списке будет Lexus LBX Morizo RR, названный в честь заразительно энергичного альтер-эго председателя Toyota Акио Тоёды по прозвищу "Моризо". Эта модель опирается на сотрудничество с Toyota Gazoo Racing, беря лучшие элементы у GR Yaris и интегрируя их в обычно гибридный маленький внедорожник Lexus.

На Токийском автосалоне 2025 года главный инженер Gazoo Racing Наохико Саито рассказал журналистам Auto Express, что идея создания LBX Morizo RR "первоначально возникла из страсти Моризо Сана".

Саито заявил: "Он хотел, чтобы [мы] создали спортивный автомобиль сами, разработанный нами сами и произведенный нами сами в нашем заводе. Потому что на данный момент у нас есть [GR]86 и Supra, но, как вы знаете, эти продукты разработаны в сотрудничестве с нашими партнерами. В этом случае он поручил нам поучиться у автоспорта".

К сожалению, на данный момент не планируется привозить LBX Morizo RR в Европу - хотя механических причин для этого нет. Но это всего лишь один зеленеющий побег в более грандиозном плане компании Lexus.