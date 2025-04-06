Льюис Хэмилтон и я: что может произойти за 30 лет

Тридцать лет назад, почти в этот же день, трое автомобильных энтузиастов посвятили себя трем совершенно разным автомобильным делам.

В то время Льюис Хэмилтону было 10 лет, он занимался картингом, но был достаточно смелым и умным, чтобы убедить босса McLaren Рона Денниса нанять его. Лью стал самым успешным пилотом Формулы-1 в истории. Нужно ли говорить еще что-то?

Также в то же время молодой химик-исследователь Ван Чуанфу, который потерял родителей в детстве, имел еще более смелые и умные идеи, когда основал и запустил компанию BYD, которая только что объявила о гигантских доходах в размере 107 миллиардов долларов (83 млрд фунтов стерлингов) в 2024 году. Чудом Ван превратил свою компанию в третью по популярности марку на планете. Сколько времени пройдет, прежде чем она обгонит Toyota и Volkswagen?

Я радостно принял должность главного колумниста в Auto Express в начале 1995 года. Сейчас, спустя 1530 недель и 1530 выпусков, я все еще здесь, немного удивлен, что не пропустил ни одной недели за все эти 30 лет.

Ладно, признаюсь, мои автомобильные амбиции того времени были скромнее, чем у Льюиса и Вана. Но именно благодаря этой работе мне дается возможность свободно комментировать, чем занимаются производственные компании официально или неофициально; лучшие и худшие автомобили, которые они производят; их желанные и нежеланные технологии и тенденции; изменения на автомобильных выставках; хорошие и плохие личности автомобильного мира... и гораздо, гораздо больше.