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Начиная с лета в России стартуют продажи нового Geely Atlas с полным приводом и автоматической коробкой передач Aisin.

Кроссовер Geely Atlas обновился и теперь оснащен системой автоматически подключаемого полного привода 6-го поколения. В новой версии появилось шесть режимов езды, включая Offroad и Snow.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
29.05.2024, 12:31·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Кроссовер Geely Atlas обновился и теперь оснащен системой автоматически подключаемого полного привода 6-го поколения. В новой версии появилось шесть режимов езды, включая Offroad и Snow. Чтобы узнать полноприводный Geely Atlas, достаточно обратить внимание на значок AWD, расположенный на багажной дверце.

Автомобиль комплектуется 200-сильным четырехцилиндровым турбомотором объемом два литра в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Базовая версия полноприводного «Атласа» оснащена 19-дюймовыми колесами, рейлингами, панорамной крышей с люком, отделкой салона из экокожи, атмосферной подсветкой и обогреваемыми креслами.

Среди стандартных опций также доступны виртуальная приборка, мультимедийная система, раздельный климат-контроль, бесключевой доступ, электромеханический ручник и другие возможности.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о скором появлении на рынке очень доступного кроссовера Geely Icon Butterfly.

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