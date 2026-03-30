Лео Турини: В Италии уже начинается «Кими-мания»

Известный итальянский журналист Лео Турини выразил свою радость по поводу появления в автоспорте нового яркого таланта из Италии — Кими Антонелли.

Турини отметил, что если кто-то связывает успехи Антонелли исключительно с особенностями технического регламента 2026 года или считает, что успех объясняется действиями Тото Вольффа, то таким людям, по его мнению, не стоит читать дальше. Он уверен — радоваться достижениям такого соотечественника нужно без оглядки на внешние обстоятельства.

Журналист подчеркнул, что уже много десятилетий итальянским гонщикам не удавалось выиграть два Гран При подряд — последний раз подобное происходило в 1953 году. По словам Турини, этот факт производит впечатление, а сама перспектива увидеть парня из Эмилии, выросшего между Маранелло и Имолой, в роли потенциального чемпиона мира, вызывает у него вдохновение.

Он также отметил, что решения Mercedes в нынешнем сезоне не могут заслонить уровень мастерства Антонелли. Турини напомнил, что все могли видеть, как уверенно Кими пилотировал на трассе в Сузуке. Даже если симпатии болельщиков на стороне Ferrari, а команда Тото Вольффа вызывает раздражение, это не повод не радоваться успехам молодого пилота.

Журналист обратил внимание на то, что в Италии уже набирает обороты настоящая "Кими-мания". Он выразил надежду, что такая популярность не создаст дополнительных трудностей для Антонелли, а как будут развиваться события — покажет время.

Турини также прокомментировал ситуацию в других командах. По его словам, возвращение McLaren к высоким результатам стало возможным благодаря усилиям Оскара Пиастри, а не Ландо Норриса.

Он указал на необходимость для Ferrari прибавить в мощности. При этом журналист оценил как позитивный момент то, что Шарль Леклер не позволил второму пилоту Mercedes подняться на подиум.

Что касается Льюиса Хэмилтона, Турини заметил, что по ходу гонки британец сталкивался как с удачными, так и с неудачными моментами, однако, по мнению журналиста, его прогресс сдерживали "энергетические" проблемы Ferrari.

Пьер Гасли, выступающий за Alpine F1 под руководством Флавио Бриаторе, произвел на Турини хорошее впечатление.

В то же время Турини выразил обеспокоенность положением Макса Ферстаппена, которого считает лучшим пилотом. Журналист напомнил болельщикам, что в 2023 году Red Bull Racing доминировала во всех гонках сезона, уступив лишь один раз, и, по его мнению, команда не могла так быстро потерять свою силу.

Журналист также отметил, что авария Оливера Бермана стала поводом для новых вопросов относительно действующего регламента. Турини подчеркнул, что происходящее в квалификациях иногда выглядит даже более абсурдно, чем сами гонки. Кроме того, он напомнил, что с момента появления DRS практически все обгоны в Формуле 1 стали больше напоминать их имитацию.