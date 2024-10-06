Отказ Renault от себя: «Это ошибка огромной величины»

Известный эксперт Лео Турини поделился своим мнением относительно решения концерна Renault прекратить разработку силовых установок для своей гоночной команды.

Теперь, когда Renault официально отказался от своих двигателей для Формулы 1, Лео Турини заявил, что ему безразлично, каковы последствия уже объявленного союза Alpine-Mercedes.

Несмотря на это, Турини отметил историческую значимость событий, связанных с участием Renault в Формуле 1, начиная с 1977 года.

Решение французской компании вывести на трассу болид с турбомотором вызвало подлинную революцию в мире автоспорта и привело к ряду впечатляющих побед.

Хотя Renault не смогла выиграть титул чемпиона мира, но завоевала уважение и популярность благодаря своим успехам в гонках.

Компания достигла побед не только на машинах с турбомоторами, но и с V10 двигателями. Её моторы приводили к победам гонщиков на различных гоночных площадках.

Одним из ярких примеров является победа Айртона Сенны на машине с двигателем Renault во время Гран При Португалии в 1985 году.

После этого на двигателях Renault выигрывали такие знаменитые гонщики, как Найджел Мэнселл, Ален Прост, Михаэль Шумахер и другие.

Сейчас мир стал свидетелем завершения истории Renault в Формуле 1, что вызывает некоторую грусть и ностальгию среди поклонников автоспорта.

Будущими поставщиками силовых агрегатов для команд Формулы 1 станут Ferrari, Mercedes, Honda, Audi и Red Bull с двигателями Ford, но Renault больше не будет среди них.

Этот шаг позволил Лео Турини и другим фанатам почувствовать утрату части истории и души гоночного мира.

И в заключение, Лео Турини вспомнил дату 1 июля 1979 года, когда Жан-Пьер Жабуй одержал победу на машине Renault во время Гран При Франции, и его дядя высказал мысль о создании турбомотора для Формулы 1.