"Лео Турини: Ferrari может обойтись без Хэмилтона и Ньюи"

Итальянский журналист Лео Турини не скрывает своей страсти к команде Ferrari. После гонки в Имоле он выразил сожаление о поражении своей любимой команды.

По мнению Турини, в Имоле победили не гонщики, а зрители и болельщики, так как гонка отличалась от стандартных гонок последних лет, где часто побеждали производители газировки. Наводнения прошлого года придали этапу особую символическую ценность.

На последних кругах гонки не Ferrari с Максом Ферстаппеном боролась за победу, а Ландо Норрис на McLaren. Леклер отстал от Ферстаппена всего на семь секунд, что свидетельствует о рывке красной команды в скорости.

Шарль Леклер сократил отставание от лидера, но McLaren опередил Ferrari: Норрис обошел Леклера, а Пиастри - Сайнса.

Таким образом, Ferrari остается на третьем месте по скорости, и даже руководитель команды Фредерик Вассер признает, что такая ситуация неудовлетворительна.

Слова "Второй – это первый из проигравших" подчеркивают, что третье место - уже не победа. Турини подчеркивает важность дальновидного мышления: успех McLaren может повториться и у Ferrari, не ожидая прихода Льюиса Хэмилтона и Эдриана Ньюи.

В ближайшее воскресенье состоится гонка в Монако, на домашней трассе Леклера. Важный вопрос для команды: готова ли она попытаться победить?