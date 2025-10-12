Лэнс Стролл: «Я предпочитаю жить в своём мире»

Лэнс Стролл продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых фигур в паддоке Формулы 1. Канадский пилот команды Aston Martin проводит уже свой девятый сезон в престижнейшей гоночной серии мира. За это время он трижды поднимался на пьедестал и однажды стартовал с поула, однако регулярно сталкивается с волной критики.

Многие болельщики и эксперты связывают его присутствие в чемпионате с тем, что командой руководит его отец, Лоуренс Стролл. Вопросы вызывает и нестабильность результатов: в текущем сезоне Лэнс уступал своему напарнику Фернандо Алонсо по итогам всех 18 квалификаций.

Тем не менее, статистика гонок выглядит менее однозначно. В шести случаях Строллу удалось опередить 44-летнего испанца на финише, а разница в итоговых очках между напарниками составляет всего четыре балла. При этом стоит отметить, что в начале чемпионата Алонсо часто сталкивался с неудачами, однако в последних десяти Гран-при сумел семь раз попасть в очковую зону, в то время как Стролл завершал гонку в топ-10 лишь трижды.

В новом выпуске видеоподкаста Aston Martin F1 Лэнс Стролл прокомментировал ситуацию вокруг своей фигуры и отношения к критике. По его словам, он предпочитает не обращать внимания на негатив: «Мне везёт в том плане, что для меня это просто как шум. Если я буду его воспринимать, то, конечно, это начнёт на меня тревожить.»

Гонщик отметил, что полагается на мнение близких людей и не позволяет чужим словам влиять на себя: «Меня окружают люди, которых я люблю, которым доверяю, и я ценю только их мнения. Я стараюсь жить в своём мире… А критика будет всегда. У людей короткая память: проведёшь пару хороших гонок – ты молодец. Проведёшь пару плохих – слабак. И это никогда не изменится. Не надо обращать внимания на критику, которую высказывают те люди, чьи советы ты бы не стал слушать…»

Стролл также подчеркнул, что именно сложные периоды способствуют личному росту: «Думаю, именно в моменты неудач ты больше всего узнаёшь о себе самом, именно трудности помогают расти».