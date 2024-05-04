Лэнс Стролл: У нас есть все основания для оптимизма

На автодроме в Майами прошла квалификация к предстоящему спринту, где оба пилота команды Aston Martin успешно пробились в финал. В этой захватывающей части гонки Лэнса Стролла удалось опередить опытного Фернандо Алонсо.

Лэнс Стролл занял седьмое место и поделился своими впечатлениями: «Хороший результат квалификации к спринту. На шинах Soft в финальной сессии я смог показать хорошее время – у нас есть все шансы на успешное выступление в спринте. Наша цель ясна – заработать очки».

Фернандо Алонсо финишировал восьмым и прокомментировал гонку следующим образом: «Сегодня условия на трассе были сложными, сцепление оставляло желать лучшего, но все участники столкнулись с этой проблемой. Нам удалось вывести обе машины в финал квалификации, и это было нашей главной целью.

Учитывая, что тренировка была только одна, у нас еще остается много вопросов к настройке болида. Мы постараемся насладиться спринтом и посмотреть, что у нас получится в итоге».