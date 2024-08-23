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Лэнс Стролл: Вчерашний день был насыщенным

Гонщики команды Aston Martin, Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл, продемонстрировали шестое и одиннадцатое время соответственно во второй тренировке Гран При Нидерландов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.08.2024, 20:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщики команды Aston Martin, Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл, продемонстрировали шестое и одиннадцатое время соответственно во второй тренировке Гран При Нидерландов. Пилоты выполнили запланированную программу тренировок и надеются на улучшение результатов в квалификации.

Фернандо Алонсо занял шестую позицию и поделился своими впечатлениями: «Я очень рад вернуться на трассу и снова ощутить азарт гонок за баранкой машины Формулы 1. Трасса в Зандфорте действительно интересная, но погодные условия сегодня не облегчили задачу из-за сильного ветра и дождя в первой тренировке. Ветер создавал дополнительные сложности во время въезда в повороты, но все гонщики находятся в одинаковых условиях».

Он добавил: «Из-за погодных условий довольно сложно предвидеть, как будут развиваться события в субботу. Подождем и посмотрим, что удастся нам достичь».

Лэнс Стролл финишировал на одиннадцатой строчке и поделился своими мыслями: «Очень приятно вернуться на трассу после нескольких недель перерыва. Зандфорт – это поистине потрясающая трасса, и во время второй тренировки у нас была возможность поработать на сухом асфальте, что безусловно важно».

Лэнс отметил: «Наша команда отработала по запланированной программе и собрала много полезной информации, поэтому пятница прошла для нас продуктивно. Вечером мы продолжим улучшать настройки машины, чтобы быть готовыми к квалификационной сессии».

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