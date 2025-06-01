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Лэнс Стролл предупрежден на Гран При Венгрии.

Гонщика Лэнса Стролла оштрафовали за нарушение процедуры взвешивания на Гран При Испании, но он остался на старте гонки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.06.2025, 13:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

После завершения квалификации Гран При Испании спортивные арбитры вызвали к себе Лэнса Стролла для выяснения обстоятельств нарушения процедуры взвешивания.

Изначально заседание планировалось на субботу, но гонщик не смог явиться из-за полученной травмы, в связи с чем его перенесли на воскресенье. Сегодня Стролл лично не явился к арбитрам, однако представитель команды Aston Martin передал письменное объяснение от гонщика. В документе Стролл пояснил, что сразу после отборочных заездов почувствовал сильные боли и обратился за медицинской помощью, после чего незамедлительно отправился на процедуру взвешивания.

В свете представленных обстоятельств арбитры ограничились устным выговором. Кроме того, они удовлетворили запрос команды Aston Martin об исключении Лэнса Стролла из участия в гонке.

Источник

Лэнс Стролл (77)FIA (209)Aston Martin (227)

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