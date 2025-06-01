Лэнс Стролл предупрежден на Гран При Венгрии.

После завершения квалификации Гран При Испании спортивные арбитры вызвали к себе Лэнса Стролла для выяснения обстоятельств нарушения процедуры взвешивания.

Изначально заседание планировалось на субботу, но гонщик не смог явиться из-за полученной травмы, в связи с чем его перенесли на воскресенье. Сегодня Стролл лично не явился к арбитрам, однако представитель команды Aston Martin передал письменное объяснение от гонщика. В документе Стролл пояснил, что сразу после отборочных заездов почувствовал сильные боли и обратился за медицинской помощью, после чего незамедлительно отправился на процедуру взвешивания.

В свете представленных обстоятельств арбитры ограничились устным выговором. Кроме того, они удовлетворили запрос команды Aston Martin об исключении Лэнса Стролла из участия в гонке.