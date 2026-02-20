Главная Новости Aston Martin Лэнс Стролл: Впереди недели и месяцы работы
Лэнс Стролл: Впереди недели и месяцы работы

Aston Martin завершила тесты Формулы-1 в Бахрейне с проблемами надёжности и нехваткой запасных частей, Стролл и Крак подвели итоги дня.
Иннокентий Петров
Иннокентий Петров
20.02.2026, 18:51·2 мин
Фото: F1news.ru

В последний день тестовых заездов в Бахрейне команда Aston Martin столкнулась с серьезными трудностями: Лэнс Стролл смог провести на трассе лишь шесть кругов из-за нехватки запасных частей. Итоги тестов оказались далеки от ожидаемых, что признали и гонщик, и представители команды.

Лэнс Стролл отметил, что прошедшие две недели в Бахрейне были крайне непростыми для коллектива. По его словам, нескольких кругов, которые ему удалось проехать в финальный день, явно недостаточно для удовлетворительного завершения второго этапа тестов.

Канадец подчеркнул, что команда не довольна скоростью автомобиля на данном этапе, и впереди предстоит значительный объем работы. Он акцентировал внимание на том, что сезон будет длинным, и Aston Martin продолжит прилагать все усилия для повышения конкурентоспособности машины.

Стролл выразил признательность сотрудникам, работающим как на трассе, так и на базе, за их самоотверженность и труд. Он добавил, что команда не занимает тех позиций, к которым стремится, однако уверен в целеустремленности коллектива. По его словам, Aston Martin продолжит сплоченно работать, чтобы добиться желаемых результатов.

Гоночный директор Майк Крак, подводя итоги тестовой программы в Бахрейне, отметил, что из-за проблем с надежностью команда получила ограниченное время для работы на трассе. Такая ситуация, по его мнению, поставила Aston Martin в сложное положение накануне старта сезона, поскольку часть стандартных процедур зимних тестов выполнить не удалось.

Крак признал, что коллективу предстоит большой объем работы, и подчеркнул, что все сотрудники четко понимают, на чем необходимо сосредоточиться для исправления сложившейся ситуации.

В завершение он поблагодарил команду за усилия и самоотверженность, отмечая, что в последние две недели работа шла практически круглосуточно.

