Леклер подтверждает: у меня всё в порядке

Шарль Леклер доволен своим выступлением на квалификации к спринту в Майами, где он показал второе время.

Пилот Феррари заявил: «Два последних этапа мы стартовали с плохими результатами в квалификации. В Китае немного повезло больше, но наша машина не позволяла нам показать свой потенциал».

Леклер отметил, что из-за ограниченного количества времени на тренировке ему пришлось сразу же показать все возможности своего болида в квалификации. Несмотря на сложности с одним комплектом шин в первой сессии, он почувствовал, что улучшенная работа с резиной в течение сезона дала свои плоды.

«Я доволен своим результатом. Критика всегда будет присутствовать, но я рад, что могу доказать свою способность на треке. После двух неудачных выступлений в квалификации начинаются разговоры, но сегодня я показал, что все в порядке. Теперь главное - поддерживать стабильность и продолжать показывать высокий уровень, чтобы полностью умолчать критиков», - подытожил Леклер.