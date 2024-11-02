Леклер ожидает лучшего выступления в воскресенье.

По ходу Гран При в Сан-Паулу Шарль Леклер удерживался на третьем месте, однако за шесть кругов до финиша Макс Ферстаппен обошел его. Карлос Сайнс финишировал на пятой строчке в краткой субботней гонке.

Шарль Леклер (четвертый): «В первой части гонки я пытался давить на McLaren, чтобы максимально использовать резерв шин, но это не увенчалось успехом. Впрочем, это хороший урок для меня. Надеюсь, завтрашний день пройдет лучше. В этот раз мы могли бы бороться за третью позицию и набрать на одно очко больше, но так сложились обстоятельства».

Карлос Сайнс (пятый): «Наши проблемы начались сразу же после старта. Баланс машины оставляет желать лучшего, и мы отстаем от McLaren и Red Bull. Нам необходимо улучшить настройку автомобиля к квалификации, чтобы завтра иметь больше шансов. Но сейчас у нас серьезные трудности.

Хотя мы уступили в квалификации, все же надеялись на то, что в гонке сможем приблизиться к лидерам. Однако из-за ошибок на старте потеряли много времени. Когда я разобрался в ситуации, было уже поздно».