Леклер: Вместо трассы в конце гонки я смотрел на трибуны!

Команда Ferrari решила на Гран При Италии применить рискованную стратегию, заключающуюся в прохождении всей дистанции с одним единственным пит-стопом, несмотря на высокий износ шин. Их риск оправдался, и Шарль Леклер во второй раз в карьере поднялся на вершину подиума на треке в Монце.

Итальянские болельщики радостно отреагировали на победу Ferrari, и, похоже, эта победа станет поводом для национального праздника в стране.

В интервью Леклер поделился своими чувствами: "Радость неизъяснима! Я думал, что такие ощущения приносит только первая победа в Монце. Но на последних кругах я вновь почувствовал ту же самую эйфорию, что и два года назад! Монако и Монца - мои любимые гонки, я бы хотел выигрывать их каждый год. Понятно, что главная цель - титул, но эти две гонки для меня особенно важны".

Он также выразил благодарность тиффози за поддержку: "Я почувствовал их энергию, они меня заряжали! Не уверен, сможем ли мы также успешно выступать на других трассах, но в Монце наша машина показала себя отлично. Возможно, на трассе в Баку нам тоже удастся показать себя с лучшей стороны".

Шансы Ferrari на дальнейшие победы оцениваются скептически, но команда считает, что сделала значительный шаг вперед, особенно после победы в Италии.