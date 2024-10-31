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Вассёр обладает всем необходимым для руководителя, говорит Леклер

В четверг в Бразилии Шарль Леклер рассказал о причинах успеха своей команды и борьбе за чемпионский титул.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.10.2024, 22:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

В четверг в Бразилии Шарль Леклер рассказал о причинах успеха своей команды и борьбе за чемпионский титул. Гонщик подчеркнул, что Ferrari отличается особым духом: здесь царит страсть к работе, готовность к труду сверх нормы и стремление к достижению результатов. Однако, как признал Леклер, эмоциональный подход может иметь и негативные последствия в виде кризисов из-за воздействия чувств.

Пилот высоко оценил лидера команды, отметив его эмоциональную устойчивость и профессионализм. По мнению Леклера, в Ferrari необходимо иметь босса с ясным видением будущего и способностью оставаться независимым от внешних факторов и эмоций.

«Нам предстоит много работать в ближайшие годы, но у команды есть четкий план развития и понимание своего места в настоящее время. Мы все стремимся к победе в обоих зачетах и, я надеюсь, что начнем этот процесс уже в этом сезоне», - подытожил Шарль Леклер.

Источник

Шарль Леклер (73)Ferrari (255)

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