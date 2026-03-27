Леклер: «Темп неплохой, но отставание остаётся значительным»

В ходе пятничных тренировок на автодроме в Сузуке представители Ferrari уделили основное внимание работе с настройками шасси SF-26. По словам команды, по ходу дня состояние полотна трассы заметно улучшалось, что позволяло собирать всё больше данных для подготовки к предстоящим этапам.

Обе тренировочные сессии прошли для Scuderia без серьёзных проблем. Итальянский коллектив выполнил запланированную программу, сосредоточившись на поиске идеального баланса машины, чтобы максимально эффективно выступить в квалификации и самой гонке.

Шарль Леклер, показавший 5-й результат по итогам дня, подвёл итоги начальной части уик-энда: «По сравнению с предыдущими этапами у нас возникло больше трудностей, хотя это только начало японского гоночного уик-энда. Общий темп выглядит конкурентоспособным, но отставание от лидеров пока остаётся значительным. Нам необходимо сосредоточиться на улучшении скорости в квалификационном режиме».

Также 6-й результат по итогам тренировок показал Льюис Хэмилтон, который отметил: «День был отнюдь не самым простым. В целом ощущения за рулём положительные, однако темпа немного не хватает, и добиться желаемого баланса пока не удаётся.

Вечером нам предстоит подробно проанализировать результаты, чтобы серьёзно поработать над настройками и сделать шаг вперёд. Есть сферы, где мы реально можем добавить — например, речь идёт об оптимизации работы гибридной силовой установки. Если нам удастся объединить все аспекты, потенциал машины можно будет раскрыть намного больше».